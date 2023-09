Zrobiła furorę na Party Fashion Night. Zajechała limuzyną, a jej kreacja była gigantyczna

Agnieszka Dygant po raz kolejny została muzą uwielbianej polskiej projektantki - Violi Piekut. Podczas 10. edycji Party Fashion Night aktorka wystąpiła w nietuzinkowej stylizacji, która nawiązuje do największych, światowych trendów w modzie. Ten jeansowy total look zdecydowanie zapamiętamy na długo! Party Fashion Night 2022: Agnieszka Dygant muzą Violi Piekut Wtorkowy wieczór przepływa pod hasłem najbardziej wyczekiwanej, modowej imprezy w Polsce. 11 października na Torze Służew pojawiła się plejada gwiazd, a wszystko po to, by zobaczyć kolekcje czołowych projektantów oraz wyjątkowe kreacje, stworzone specjalnie dla ich muz. Kiedy na wydarzeniu pojawiła się muza Violi Piekut - Agnieszka Dygant , wywołała prawdziwy zachwyt. Aktorka wystąpiła w zaskakującej stylizacji - szerokich spodniach z kantem wykonanych z białego jeansu, nietuzinkowym gorsecie z tej samej tkaniny oraz jeansowym płaszczu w klasycznym odcieniu blue. Stylizacja Agnieszki Dygant to prawdziwa inspiracja dla miłośniczek mody. Jeansowy total look nie tylko wpisuje się w największe światowe trendy, ale również jest perfekcyjną hybrydą ponadczasowej klasyki i awangardy. Wyszukana stylizacja Agnieszki Dygant nawiązuje do całej kolekcji Violi Piekut, zaprezentowanej podczas Party Fashion Night 2022, której motywem przewodnim jest właśnie jeans. Słynna projektanta na 20. lecie swojej marki, postanowiła oddać hołd tej ponadczasowej tkaninie, której historia liczy już blisko 170 lat. Jak oceniacie look Agnieszki Dygant?