Karolina Gilon niedawno odwiedziła nasze studio. W rozmowie z reporterem Party.pl wyjawiła nie tylko szczegóły swojej diety, dzięki której schudła 10 kilogramów czy fakty dotyczące nowej edycji "Love Island", ale także wzięła udział w cyklu "Party kocha, Party szlocha". Co lub kogo modelka uwielbia, a za czym nie przepada?

W trakcie rozmowy z naszym reporterem Karolina Gilon odpowiedziała na szereg pytań. Wówczas wyjawiła m.in. to, że... kocha Dodę! Zdradziła: "Śledzę jej twórczość. Teraz Doda też w Polsacie ma swój program, w którym pokaże nam, jak zbudować swój wymarzony koncert, a ja jestem tego bardzo ciekawa". Poza tym dodała, że uwielbia wakacje w Polsce i ucieka na zagraniczne wyjazdy dopiero wtedy, kiedy w naszym kraju jest "szaro, buro i ponuro". A co sądzi o medialnym związku?

- Miłość i związek to jest jedyna chyba rzecz, która jest dla mnie aż tak bardzo ważna, że nie chciałabym, żeby ktoś mi wchodził z butami po prostu do tej relacji, codziennie zaglądał mi do lodówki, do naszego portfela, naszych kłótni, tego, czy w ogóle dalej ze sobą jesteśmy... Po prostu chciałabym, żeby to był taki mój mały świat. (...) Im dłużej nikt nie wie, tym lepiej. Polecam - stwierdziła Karolina Gilon.