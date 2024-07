8 z 13

Baran 21.03 -20.04

Miłość: Musisz mieć dużo cierpliwości do swojego partnera przez cały pierwszy kwartał. Takie postępowanie przyniesie zamierzony efekt i oszczędzi ci nerwów. Od kwietnia do czerwca licz się ze słowami aby nie powiedzieć o to jedno za dużo... Całe lato sielanka ale warto kilka dni spędzić osobno, oddając się swoim pasjom. Jesienna szaruga ochłodzi emocje i związki mogą przechodzić trochę gorszy czas.

Praca: Aż do marca dobra passa zawodowa cię nie opuści i pokonasz wszelkie problemy, jakie pojawią się na twojej ścieżce kariery. Więc nie szczędź sił bo to, co teraz zbudujesz, zaprocentuje na cały rok

Twoja szansa: Myśl o inwestycji w siebie, rozwijaj się duchowo, oczyść ciało i umysł a przekonasz się jak ogromny w tobie drzemie potencjał