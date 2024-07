Honorata Skarbek Honey na Audioriver Festival 2013

1 z 6

Honorata Skarbek od momentu kwietniowej premiery swojej płyty miała bardzo napięty grafik - zobowiązania promocyjne, koncerty, kręcenie teledysków. W lipcu gwiazda postanowiła wziąć krótki urlop i nacieszyć się latem. Przypomnijmy: Honey w bikini na wakacjach. Jej figura jest perfekcyjna

Urlop powoli zbliża się do końca i jego ostatnie dni Honorata spędzi na festiwalu Audioriver w Płocku. Piosenkarka uwielbia muzyczne wydarzenia i w tym roku uczestniczyła już w kilku z nich, była m.in. na koncercie Rihanny (zobacz: Honey bawiła się na koncercie Rihanny. Z kim przyjechała do Gdyni?)

Tak jak wszystkie swoje poczynania, również i wyjazd na Audioriver Honey skrzętnie dokumentuje na swoim Instagramie. Dzięki temu możemy zobaczyć kilka zdjęć gwiazdy z przyjaciółkami, a także jej... seksowne ciało, które chętnie odsłania modnymi stylizacjami. Początek sierpnia to dla Honoraty powrót do pracy - kolejne koncerty i zdjęcia do teledysku do trzeciego singla z płyty "Million", którym będzie mocno elektroniczny utwór "Insomnia".

Zobaczcie zdjęcia Honoraty podczas Audioriver Festival w Płocku: