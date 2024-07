Honorata Skarbek to młoda celebrytka, która bardzo szybko stała się popularna dzięki chwytliwym piosenkom z banalnymi tekstami i częstemu bywaniu na salonach. Rozpoznawalność wiąże się z wieloma pozytywnymi, jak i negatywnymi aspektami życia. Nie każdy sobie jednak z tym radzi. Teraz kryzys dopadł właśnie Honey.

Niedawno na blogu piosenkarki pojawił się tajemniczy, a zarazem niepokojący wpis, w którym przyznaje, że nie może spać, żyć, często płacze i nękają ją nocne koszmary. Podobno wpływ na stan jej ducha ma ciąg przyczynowo-skutkowy, który trwa już ponad rok.

- Wczoraj miałam tak cholernie ciężką noc, czułam jak wraz z kolejnymi wypłakanymi łzami ulewa się ze mnie znikoma resztka życia . To był koszmar. Nie potrafię nazwać tego co się ze mną dzieje, ale wiem, że to coś bardzo niedobrego, co przyprawia mnie o niewyobrażany lęk i dreszcze – wyznała Honey na swoim blogu.

Pocieszenie i uspokojenie gwiazda odnajduje w swoim kocie, który przybiega do niej, gdy jest smutna.

- Mój kot wzbudza we mnie same pozytywne emocję, zawsze przychodzi do mnie kiedy płaczę i jest mi źle i patrzy się na mnie swoimi najpiękniejszymi oczami, jakby chciał mi pomóc, ale zupełnie nie wiedząc jak. Uwielbiam go obserwować kiedy śpi, skacze, biega czy je. To maleństwo daje mi bardzo dużo beztroskiej radości – napisała piosenkarka.