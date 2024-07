Dzisiejszym gościem Kuby Wojewódzkiego, po raz drugi w historii programu była Honorata Skarbek. Pierwsza wizyta miała miejsce dwa lata temu i delikatnie mówiąc, nie należała do udanych. Po emisji odcinka na wokalistkę spadła fala krytyki ze strony widzów, którzy nie mogli wybaczyć jej niewiedzy związanej z aktualną sytuacją polityczną w naszym kraju. W zapowiedzi przed dzisiejszym odcinkiem gwiazda odniosła się do tamtych wydarzeń i skwitowała je w zabawny sposób, wyśmiewając wpadkę. Przypomnijmy: Honey wyświewa swoją wizytę u Kuby Wojewódzkiego

Już sama zapowiedź pierwszego gościa, czyli Honoraty była bardzo mocna. Prowadzący stwierdził, że zdecydował się zaprosić osobę, która lansuje się na chorobie i zrobił to "póki ta osoba jeszcze żyje". Żart nie spodobał się Honey, ale Kuba zapewnił ją, że to tylko "mocny żart" mający na celu wykpić to, co twierdzą niektórzy - lansowanie się na śmiertelnej chorobie (zobacz: "Honey lansuje się na chorobie"). Przez większość rozmowy Honorata starała się unikać tematu nowotworu, ale Kuba bardzo często do niego nawiązywał.



Honey: To jest tak mocny temat... Kuba: Jestem ci bardzo życzliwy, jak przeczytałem te diagnozy, że się lansujesz na chorobie to doprowadza to do takiego absurdu... Polska stała się krajem chorym na nietolerancję. Honey: Jeśli chodzi o odbiór społeczeństwa to nie wyczułam, żeby ludzie byli na tyle nietolerancyjni, żeby mnie szykanować, że jestem osobą, która próbuje lansować się na tym temacie. To dotyczyło jednej osoby, jednej wypowiedzi. Kuba: Jesteś przygotowana, żeby opowiadać o chorobie? Honey: Nie uważam, żeby było to potrzebne. Wolę przekonywać ludzi tym czym się zajmuję zawodowo, a nie tym tematem. Jest wiele tematów, którymi mogłabym bawić się mediami. Kuba: Dlaczego napisałaś o tym? Honey: To nie było tak. Wyjaśniłam to w jednej notce. Dostałam zaproszenie do wszelkich możliwych programów, ale każdemu odmówiłam, żeby nie stało się to tematem do lansu. - zakończyła.



A może jednak Honey powinna udzielić wywiadu, w którym podsumuje ostatnie zawirowania w życiu?

W show nie zabrakło również odniesień do ostatnich spekulacji Michała Piróga mówiących o tym, że Kuba jest gejem. Prowadzący przy każdej możliwej okazji żartował z rzekomego związku z Tomaszem Kammelem nazywając Piróga "faszystą gejem homofobem". Będzie z tego kolejny medialny konflikt?

