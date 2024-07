Reklama

Honorata "Honey" Skarbek to jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce. Mimo młodego wieku ma już na koncie dwa albumy, z których każdy doczekał się reedycji, odsłony jej teledysków liczone są w milionach, a ona sama mimo ogromnej sławy pozostaje normalną dziewczyną z którą fani mogą porozmawiać chociażby za pomocą jej bloga. To właśnie tam przyznała się, że poważnie choruje. Wywołało to lawinę komentarzy w mediach i zaowocowało wizytą w programie Kuby Wojewódzkiego. Przypomnijmy: Honey pierwszy raz o chorobie. Kuba chciał wiedzieć wszystko

Honorata wybrała się niedawno na Maltę, gdzie nakręciła singiel do swojego nowego singla "GPS". Całość jest bardzo melodyjna i przyjemna dla ucha, świetnie wpasowując się w zbliżający się klimat wakacji. W przeciągu kilku minut, wokalistka prezentuje się w kilku różnych odsłonach - najlepsze zostawiła jednak na koniec - pozuje przy oświetlonej ścianie ubrana w skąpy kostium, który mocno eksponuje jej zgrabną pupę. Nie brakuje też stylizacji podkreślającej biust. Jest na co popatrzeć!

Myślicie, że "GPS" powtórzy sukces "Nie Powiem Jak" i zostanie hitem lata?

Honey na planie teledysku: