Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła swoich obserwatorów wymownym zdjęciem.

Dumna jestem z tego pożegnania - napisała na Instagramie.

Co wywołało w niej takie emocje?

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" cieszy się z "pożegnania"

Anna Bardowska i Grzegorz Bardowski już od czasów swojego debiutu w "Rolnik szuka żony" zaskarbiają sobie sympatię internautów. Fani uwielbiają ich podejście do życia, wzajemny szacunek i to, jaką tworzą rodzinę. Rolniczka komplementowana jest również za swój styl. Okazuje się, że właśnie zdecydowała się podzielić swoją wielką garderobą. Anna Bardowska postanowiła przejrzeć szafę i pozbyć się z niej kilku perełek. Pochwaliła się zdjęciem i przyznała:

Ale mnie dzisiaj naszło. Dumna jestem z tego pożegnania - czytamy na Instastories.

Przy okazji Anna Bardowska pokazała, jak wygląda jej garderoba w nowym domu. Miejsce w domu z ogromną szafą do przetrzymywania ubrań było spełnieniem marzeń żony Grzegorza Bardowskiego. Przy okazji remontu domu, w którym aktualnie mieszkają chętnie chwaliła się etapami jej powstawania. Rozwiązania i pomysły, które Bardowscy zastosowali w swoim domu do dziś budzą zainteresowanie interautów, którzy chętnie śledzą co u nich słychać za pomocą Instagrama.

Niedawno Anna Bardowska przyznała, że ostatni czas był trudny dla jej rodziny. Wszystko przez nieobecność Grzegorza Bardowskiego, który pracował nad kolejnym zawodowym projektem. Żona rolnika przyznała, że doskwierał jej brak obecności męża na co dzień ale bała się do tego przyznać publicznie:

Na szczęście ten intensywny okres mają już za sobą.

