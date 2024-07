Honorata Skarbek ostatnio rzadziej udziela się w mediach, ale to tylko pozorna cisza. Wokalistka poinformowała na swoim blogu, że właśnie rusza proces nagrywania jej nowej płyty, a w niedalekiej przyszłości możemy również spodziewać się nowego teledysku. Niedawno Honey dała też wyjątkowy koncert w jednym z warszawskich szpitali. Przypomnijmy: Honey zagrała koncert dla chorych dzieci. Mali pacjenci byli zachwyceni

Reklama

Młoda gwiazda regularnie za to aktualizuje swój Instagram. Honorata wyraźnie cieszy się nadejściem wiosny i jak każda kobieta chyba uznała, że to dobry czas na delikatne zmiany. ostatnio wybrała się do fryzjera, żeby podciąć swoje i tak już krótkie włosy, ale to nie jedyna nowość. Honey zrobiła też sobie kolczyk w nosie. Na początku swojej kariery Skarbek miała podobną ozdobę, ale potem postanowiła z niej zrezygnować. Być może to zapowiedź powrotu do korzeni...

Tak z kolczykiem w nosie prezentuje się Honey. Pasuje jej?

Zobacz: Honey pokazała co nosi w torebce. Jest w niej sporo dziwnych rzeczy

Zobacz także

Reklama

Honey z Tomkiem Lubertem na koncercie w szpitalu: