Honorata "Honey" Skarbek obok Dawida Kwiatkowskiego jest jedną z największych idolek młodzieży. Jej teledyski osiągają miliony wyświetleń a ona sama w trosce o swoją publikę dzieli się z informacjami z życia prywatnego oraz rozmawia za pośrednictwem swojego bloga. Czasami zdradza najskrytsze tajemnice. Przypomnijmy: Honey na swoim blogu zdradziła skrywany przez lata sekret

Reklama

Ostatnio zrobiła coś na co nie zdecydowałaby się chyba żadna kobieta, a już na pewno nie ta związana z show-biznesem. Na prośbę jednego z fanów wysypała na podłogę zawartość swojej torebki i szczegółowo omawiała, co się w niej znajduje. Musimy przyznać, że to, co zobaczyliśmy bardzo nas zaskoczyło.

Każdego dnia gwiazda nosi przy sobie kilka par okularów, zużyte chusteczki higieniczne, mnóstwo drobnych pieniędzy, lekarstwa, naklejki, gumy do żucia, kosmetyki, słuchawki, biżuterię oraz... mini-figurkę Fiony. Wszystko rzucone luzem bez większego ładu, co było przyczyną małego wypadku podczas kręcenia wideo. W pewnym momencie Honorata skaleczyła się kawałkiem szkła w palec, na szczęście rana nie była poważna i bez problemów mogła kontynuować nagrywanie.

Kilku rzeczy wokalistka nie chciała pokazać i szybko schowała je przed okiem kamery.

Zobacz: W sieci zawrzało: Honey się zaręczyła?



Zobacz także

Reklama

Mieszkanie i rodzina Honey w DDTVN: