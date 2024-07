Reklama

Honey należy do grona największych polskich gwiazd młodego pokolenia, na swoim koncie ma dobrze przyjęte albumy, odsłony jej teledysków liczone są w milionach, a ona sama poza śpiewaniem zajmuje się jeszcze modą i chętnie bierze udział w kampaniach reklamowych. W ostatnich tygodniach było o niej głośno za sprawą niefortunnego wpisu na blogu w którym przyznała, że od dawna zmaga się z ciężką chorobą. Jej wyznanie wywołało lawinę komentarzy z różnych stron. Przypomnijmy: Honey opowiedziała o swojej chorobie

Kuba Wojewódzki korzystając z okazji, postanowił zaprosić ją do swojego programu. Odcinek z młodą wokalistką zobaczymy już po świętach na antenie TVN. Młoda gwiazda na swoim profilu zamieściła krótki post zachęcający do oglądania programu. Będzie to już kolejna jej wizyta na kanapie dziennikarza.



Już w najbliższy wtorek na TVN''''ie moja kolejna wizyta u Kuby Wojewódzkiego- o tym czy będę żyć, czy "poprawiłam wiedzę z Wos''''u" i o zbyt długich wypowiedziach. Nic, co mogłoby zmienić Wasze życie, ale śmiesznie, z dystansem i "rozrywkowo" - zachęca do obejrzenia programu na swoim Facebooku

Z krótkich filmików zamieszczonych na profilu ciężko powiedzieć, czy zostanie poruszony temat choroby, ale jedno jest pewne - będzie naprawdę wesoło, a obok młodej gwiazdy zasiądzie nowy wokalista zespołu Piersi. Widzowie programu dowiedzą się o Honey kilku ciekawych rzeczy się m.in. że zdarzyło jej się złamać przepisy i została zatrzymana przez policję.



Ostatnio przejechałam na czerwonym świetle, ale to niechcący zupełnie. Podjeżdża do mnie policjant i mówi: Proszę patrzeć na światła, bo będzie bum. - opowiada.

Będziecie oglądać?

