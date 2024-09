We wrześniu odbyło się wydarzenie promujące nowy hit Amazon Prime Video „Good Luck Guys”. Jedną z uczestniczek imprezy była Caroline Derpieński. Celebrytka wpadła na zabawę trochę spóźniona. W rozmowie z mediami ujawniła, że nie planowała wielkiego wejścia, by zwrócić na siebie uwagę. Nie zdążyła na czas, ponieważ wcześniej zatrzymała ją policja. Opowiedziała o całej sytuacji.

Caroline Derpieński zatrzymana przez policję

Na łamach serwisu Pomponik Caroline Derpieński ujawniła szczegóły nieprzyjemnej sytuacji, jaka spotkała ją przed imprezą promującą „Good Luck Guys”. Celebrytka zdradziła, że w pewnym momencie zatrzymali ją policjanci, którzy zwrócili uwagę na problem z jej samochodem, a konkretnie z rejestracją.

Gwiazda wyżaliła się, że spędziła w swoim Maserati godzinę i czuła się jak w „więzieniu”. Stwierdziła, że w tym przypadku funkcjonariusze wykazali się nadgorliwością.

Caroline Derpieński Wojciech Olkusnik/East News

Nie pasowało im to, że tylko tylna tablica rejestracyjna była w porządku, a przednia tablica była w mniejszym rozmiarze. Była taka bardziej prowizoryczna, a polskie prawo policyjne życzy sobie ten sam rozmiar. Po prostu przyczepili się. Zamknęli drzwi do samochodu, a bagażniki były otwarte i ja spędziłam godzinę w środku. Nie pozwolili mi wyjść z auta. Dosłownie więzienie w Maserati – przekazała Pomponikowi celebrytka.

To jeszcze nie koniec problemów Derpieński. Gwiazda przyznała, że nie miała przy sobie polskich dokumentów. Wówczas policjanci stwierdzili, że mają powody, by zabrać ją na komisariat w celu złożenia wyjaśnień. Ostatecznie jednak do tego nie doszło.

Caroline Derpieński Artur Zawadzki/REPORTER

Powiedzieli do mnie, że mnie wezmą na komisariat – zdradziła Derpieński i dodała, że zagrozili jej zatrzymaniem na 24 godziny.

Jak było naprawdę? Tego się nie dowiemy. Warto jednak pamiętać, że celebrytka lubi zwracać na siebie uwagę i wyolbrzymiać różne sytuacje. Ostatnio Derpieński znów wraca do polskiego show-biznesu. Niedawno narzeczona Marcina Hakiela pochwaliła się ciążową sesją zdjęciową. Wpis skomentowała… Caroline.

