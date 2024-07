Przedstawiamy wiosenny i letni trend dla romantyczek. Koronki, bo o nich tu mowa są eleganckie, dziewczęce, ale i seksowne. Dzięki nim odejmiesz sobie kilka lat! W sezonie będą modne zarówno sukienki jak i spódniczki. W sklepach znajdziecie również koronkowe marynarki, koszule, bluzki i leginsy.

Jeśli jednak czujesz się bardziej komfortowo w rockowym stylu, nic straconego. Wystarczy koronkową sukienkę lub spódniczkę połączyć z koszulką z nadrukiem lub skórzaną kurtką. Koronki są odpowiednie również do pracy, na randkę, czy spacer po parku.

Miksuj je ze szpilkami by nadać im seksownego looku lub z kwiatowymi balerinkami by nadać sobie dziewczęcego wdzięku. Tak więc do dzieła i zaszalej tej wiosny koronkowo.

Na zdjęciu od lewej: Valentino, Alexis Mabille, Louis Vuitton.

