Wybraliście hit roku 2016! Bezkonkurencyjny w tej konkurencji okazał się Michał Szpak - jego dwa utwory zajęły dwa pierwsze miejsca! Jednak więcej głosów zdobył eurowizyjny hit - "Color Of Your Life". Zobaczcie pełne wyniki!

Reklama

Hit roku 2016 Party.pl - wyniki

W plebiscycie na hit roku oddaliście ponad 540 tysięcy głosów. Dziękujemy Wam za Wasze zaangażowanie. A oto wyniki:

12. Margaret - Cool me down (240 głosów)

11. Ania Dąbrowska - W głowie (286 głosów)

10. Ania Wyszkoni - Oszukać Los (386 głosów)

9. Agnieszka Chylińska - Królowa Łez (451 głosów)

8. Ewa Farna - Na Ostrzu (1352 głosy)

7. Sylwia Grzeszczak - Tamta dziewczyna (3153 głosy)

6. Natalia Szroeder - Powietrze (4027 głosów)

5. Beata Kozidrak - Upiłam się Tobą (4529 głosów)

4. Virgin - Kopiuj, wklej (42 131 głosów)

3. Dawid Podsiadło - Pastempomat (51 421 głosów)

2. Michał Szpak - Rosanna (165 755 głosów)

1. Michał Szpak - Color Of Your Life (171 152 głosów)

Zobacz także

Michałowi serdecznie gratulujemy!

Zobacz także: Wielki sukces Michała Szpaka! To najgorętszy artysta w sieci. Zobaczcie raport Google!

Ten rok należał do Michała Szpaka!

Dawid Podsiadło zajął 3. miejsce!

Materiały Prasowe

Reklama

Virgin uplasował się na 4. miejscu!