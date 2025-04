Finał programu „You Can Dance – Po prostu tańcz” za nami! W wielkim finale zobaczyliśmy czterech finalistów, którzy przez cały sezon rywalizowali o tytuł najlepszego tancerza. Do ostatniego odcinka dostali się Ida, Angele, Krystian i Szymon. Każdy z uczestników ma swoje unikalne umiejętności, które zyskały uznanie zarówno wśród jurorów, jak i widzów. Finałowe występy będą kluczowe, aby zdobyć najwięcej głosów i wygrać nagrodę główną. W finale „You Can Dance" nie zabrakło też niespodzianek!

Kto zatańczy z finalistami „You Can Dance – Po prostu tańcz”?

Finał "You Can Dance" to także czas na występy wyjątkowych gości. W ostatnim odcinku tej zobaczymy m.in Julii Wieniawę, Mandarynę, Izabelę Krzan oraz Jacka Jelonka, którzy zatańczą w duetach z finalistami. Ich obecność sprawi, że odcinek będzie pełen wrażeń, zarówno tanecznych, jak i emocjonalnych, ponieważ każda z tych osób wnosi coś wyjątkowego do show. To był niezapomniany wieczór pełen gwiazd i wyjątkowych występów. Co więcej, w trakcie finału na scenie pojawił się Oskar Cyms, który zaśpiewał na żywo hit "Co noc", a tancerze zapewnili mu oprawę choreograficzną.

Tuż przed finałem nie obyło się bez dramatycznych chwil. Jedna z tancerek doznała kontuzji podczas prób i skręciła kostkę. Jej dalszy udział w finale zawisł pod znakiem zapytania i był zależny od stanu zdrowia. To tylko dodaje dodatkowego napięcia do finałowej rywalizacji, ponieważ każdy z uczestników walczy o jak najlepszy występ, by zdobyć uznanie zarówno jurorów, jak i widzów. Ostatecznie wielki finał okazała się wyjątkowym show, a uwagę tego dnia przyciągała też Julia Wieniawa w czerwonej sukience.

fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Kto wygrał „You Can Dance – Po prostu tańcz”?

Na ten dzień czekali wszyscy fani programu 'You Can Dance". Nowa odsłona tanecznego show od razu podbiła serca widzów, a jurorzy nie pozwolili im się nudzić podczas kolejnych odcinków i zaskakiwali swoimi opiniami na temat uczestników. W finale fani zobaczyli najlepszą czwórkę obecnej edycji "You Can Dance". Jako pierwszy z programu odpadł Szymon, który w finale tańczył z Julią Wieniawą, a pozostała trójka dalej walczyła o głosy widzów.

Do ścisłego finału "You Can Dance" ostatecznie trafiła Ida oraz Krystian. Kto zdobył tytuł najlepszego tancerza "You Can Dance"? Program "You Can Dance" wygrywa Krystian!

Obiecałem sobie, że nie będę się nigdy zmieniał i bardzo jest mi miło, że mogę tutaj być - powiedział wzruszony Krystian

