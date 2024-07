Ewa Szabatin to ciekawy przypadek. Tancerka i celebrytka, od czasu do czasu zaszczyci nas udaną stylizacją, jednak najczęściej zalicza wpadkę za wpadką. 34-letnia Ewa Szabatin wciąż ubiera się, jak nastolatka. Hip-hopowy styl nie do wszystkich pasuje. Poza tym, Ewa Szabatin, chyba nie specjalizuje się w tym stylu tanecznym, co mogłoby ją jakkolwiek usprawiedliwić.

Ewa Szabatin, pojawiła się ostatnio na otwarciu salonu The Nim, w długiej zapinanej na suwak bluzie, która u niej posłużyła za tunikę. Celebrytka założyła do tego niebieskie botki na obcasie i czapkę z daszkiem brytyjskiej marki BOY London. Rozumiemy, że rzeczy tej marki nosi, m.in. Rihanna, ale Ewa niestety Rihanną nie jest i nigdy nie będzie.

