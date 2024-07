Wygląda na to, że usilne próby Edyty Herbuś zostania aktorką wreszcie przyniosły upragnione efekty. Jak twierdzi "Fakt" początkująca aktorka już zaczęła przebierać w ofertach. Herbuś już wkrótce pojawi się na planie serialu "Ojciec Mateusz", gdzie zagra tancerkę uwikłaną w morderstwo.

- Edyta Herbuś została wybrana do odcinka "Rodzinne więzi" w drodze castingu. Wygrała go, bo najlepiej nadawała się do tej roli. I rzeczywiście- świetnie wypadła podczas zdjęć, o czym mówił nam Maciej Dudkiewicz, reżyser serialu. Nie jest więc wykluczone, że jej wątek zostanie pociągnięty i pojawi się w więcej niż w jednym odcinku. - powiedziała Jolanta Trykacz z promocji "Ojca Mateusza".

Praca na planie serialu dała Herbuś jest bez wątpienia kolejną możliwością rozwoju.

- Jestem podczas intensywnego rozwoju aktorskiego. Jestem więc otwarta na wszelkie propozycje zawodowe, ale przyznaję, że nie wszystkie przyjmuję. Staram się każdą przeanalizować i dokonać mądrego wyboru. - wyznała aktorka.

Jak widać, jak się chce, wszystko można.

daks