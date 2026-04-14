W poniedziałek 13 kwietnia produkcja pokazała nową zapowiedź kolejnego odcinka „Sanatorium miłości” i widać w niej, że w sanatorium nie będzie nudy. Pomiedzy uczestnikami dojdzie do pocałunków, ale padną też ostre słowa. Pod zwiastunem nowego odcinka momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani zwrócili uwagę na Teresę i nie ukrywają oburzenia zachowaniem uczestniczki.

Ogromne emocje i zwrot akcji w nowym odcinku "Sanatorium miłości"

W minioną niedzielę widzowie zobaczyli kolejną odsłonę "Sanatorium miłości", a zaraz po zakończeniu emisji do sieci trafiła zapowiedź najnowszego odcinka. Produkcja pokazała nowy zwiastun "Sanatorium miłości" i okazało się, że takiej afery w programie dawno nie było.

Zapowiedź mocno podkręca napięcie wokół trójkąta, który nagle przestaje być oczywisty. Z jednej strony widać gesty Ewy wobec Henryka J., a chwilę później deklarację, która wywraca dotychczasowe układanki: w centrum jej zainteresowania ma być Henryk R. Reakcja Marty Manowskiej sugeruje zaskoczenie, bo do tej pory to właśnie Henryk R. był kojarzony z bliższą relacją z Emilią. Jak potoczą się ich losy? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków "Sanatorium miłosci".

Teresa z "Sanatorium miłości" w ogniu krytyki

Kilka godzin po publikacji pierwszej zapowiedzi nowego odcinka produkcja wrzuciła do sieci kolejny zwiastun. Tym razem dowiedzieliśmy się, że uczestnicy zorganizują ognisko podczas którego dojdzie do ostrej wymiany zdań. Teresa nie zostawi suchej nitki na swoim koledze z programu. Tak podsumowała Mike'a.

Mike, mały chłopczyk w piaskownicy życia

Mike rzucił gorzkim komentarzem: "Dosłownie jadem pluje na wszystkich".

Zachowanie Teresy z "Sanatorium miłości" oburzyło fanów programu. Pod zapowiedzią nowego odcinka pojawiło się mnóstwo w komentarzy.

A ja jakoś czułam że ta Teresa może być taka złośliwa właśnie, niby miła niby spokojna ale jakaś taka toksyczność od niej czuć jednak, i to że nie lubi się przytulać dotykać też jakieś takie dziwne

Jak można w ten sposób mówić o drugiej osobie w tv. Chyba, że to zdanie wyrwane z kontekstu ale tak czy siak. Zawiodłam się. Teresa jest bardzo nieprzyjemna. Wydawała się kochana, dobra a jest złośliwa. grzmią internauci.

Spodziewaliście się, że Teresa będzie wywoływać takie emocje?

Zobacz także: