Hejt na Kasię Sawczuk na Instagramie! W środę aktorka wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że między nią, a Patrykiem Pniewskim nie było żadnego związku. Gwiazda podkreśliła, że łączy ich tylko praca zawodowa. Afera wokół Kasi i Patryka rozkręca się z dnia na dzień. Teraz na profilu Kasi Sawczuk na Instagramie możemy przeczytać mnóstwo negatywnych komentarzy pod jej adresem.

Wiele zamieszania w mediach wzbudziła relacja aktorki i Patryka Pniewskiego. Młody aktor sugerował w wywiadach, że między nim, a piękną aktorką jest coś więcej. Teraz podobno para się rozstała, ale Sawczuk wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że nic poza wspólną pracą ich nie łączy i nie łączyło. Niestety nie wszyscy dobrze zareagowali na oświadczenie Kasi, co można przeczytać na profilu aktorki. Jakie komentarze się pojawiły?

To jest zalosne co ty robisz serio

Nie wiem jak tak możesz, sama nie wiesz czego chcesz :) krzywdzisz innych a z siebie robisz najbardziej poszkodowaną. Dziecinada i Patryk teraz cierpi najbardziej w tym wszystkim.

Szczerze? Żałosne, rozumiem, ze to wszystko moze być przykrywka dla pudelkow mediów itp. Ale kogos to chyba krzywdzi? Nie sadzisz? Ja bym pomyślała nie tylko o sobie, bo ktoś jeszcze w tym z tobą siedzi...

To przykre ze wszystko i wszyscy spływają po Tobie jak gdyby nigdy nic,ale spokojnie karma wróci

Szkoda ze sobie ratujesz tyłek a ktoś inny na tym cierpi. Super super Kasia

Kasia, bardzo Cię lubię, ale postępujesz nie fair wobec Patryka. On mówi, że jest w związku z kobietą swojego życia, a Ty.. robisz to co robisz :) to nie jest sprawiedliwe. Pomyśl też o nim, nie tylko o sobie. Według mnie jest to po prostu niefajne zachowanie :).

Wiesz co powinnaś się momentami zastanowić bo robisz z Patryka debila a on jest naprawde super wartościowym człowiekiem i jak można się wypierać ? Czy ty myślisz że jak się wyprzesz to ludzie nie będą znać prawdy że byłaś z Patrykiem? Tylko dramę robisz zamiast zakończyć związek normalnie a może szukasz rozgłosu ?