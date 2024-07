1 z 6

Kasia Sawczuk wydała oświadczenie w sprawie związku z Patrykiem Pniewskim! Jaka jest prawda? Od kilku tygodni w mediach pojawiają się informacje, że piękna gwiazda i młody aktor są parą. Zainteresowanie wokół nich stale wzrastało i sam Patryk Pniewski sugerował, że łączy ich coś więcej.

Jestem typem zazdrośnika. Faktycznie czasami gul mi skacze odnośnie spraw sercowych. Kasia też ma mocny charakter. Mimo wszystko myślę pozytywnie i ufam Kasi, bo na tym zaufaniu staram się budować związek. Po kłótni zazwyczaj przepraszam pierwszy. Jak to bywa w relacjach damsko-męskich, bardzo się staram, żeby emocje szybko opadały - mówił w Fakcie.

Zobacz: DOMINIKA GWIT JEST... ZAKOCHANA! JAK WYGLĄDA UKOCHANY AKTORKI?

Kasia Sawczuk wydała oświadczenie w sprawie Pniewskiego!

Kasia Sawczuk nigdy nie komentowała tego, co pisano o niej w ostatnim czasie. Ostatnio jednak mocno się zdenerwowała, a w rozmowie "Twoim Imperium" jej menadżerka wyznała, że to, co mówi Pniewski mija się z prawdą.

Teraz głos zabrała Kasia Sawczuk! Co aktorka napisała? Dowiecie się z kolejnych stron W NASZEJ GALERII!

Zobacz: Patryk Pniewski zapowiada pozew! "Informacje mają charakter poniżający i krzywdzący"!