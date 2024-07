Jak to jest z romansem Patryka Pniewskiego i Kasi Sawczuk?! W mediach pojawiły się informacje, że młoda aktorka ma dość plotek o rzekomym związku z aktorem "Pierwszej Miłości"! Już wkrótce ma się pojawić jej oświadczenie w tej sprawie.

Od kilku tygodni dość głośno jest w mediach o romansie Kasi i Patryka. Jeszcze jakiś czas temu Pniewski w wywiadach mówił o kłótniach i godzeniu się w ich związku:

Jestem typem zazdrośnika. Faktycznie czasami gul mi skacze odnośnie spraw sercowych. Kasia też ma mocny charakter. Mimo wszystko myślę pozytywnie i ufam Kasi, bo na tym zaufaniu staram się budować związek. Po kłótni zazwyczaj przepraszam pierwszy. Jak to bywa w relacjach damsko-męskich, bardzo się staram, żeby emocje szybko opadały - mówił Patryk w Fakcie.

Sawczuk nigdy nie zabrała głosu w sprawie ich rzekomego romansu. Co więcej - jest oburzona tym, co Pniewski opowiada w wywiadach, ponieważ o związku nie ma mowy. W "Twoim Imperium" ukazał się komentarz menadżerki Kasi, Moniki Kaczmarek:

To, co mówi pan Pniewski, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Namawiam Kasię do wystosowania oświadczenia w tej sprawie. Rozważamy też złożenie pozwu przeciwko niemu - miała powiedzieć agentka aktorki.