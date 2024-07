Ewa Chodakowska jest osobą wierzącą i nigdy się z tym nie kryła. W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi trenerka zamieściła na Facebooku cytat z Jana Pawła II. Jedna z fanek dość agresywnie na niego zareagowała. A sam wpis był bardzo niewinny:

W czasach kiedy umierają prawdziwe wartości.. "Życzę wam wszystkim, drodzy bracia i siostry, byście przeżywali to Triduum sacrum, czwartek, piątek, Wielką Sobotę, wigilie paschalną a potem Wielkanoc, coraz głębiej. Przeżywali, ale także dawali świadectwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!" - Jan Paweł II

Na reakcję obserwatorki nie trzeba było długo czekać, a Ewa Chodakowska postanowiła jej odpowiedzieć.

Ewa Chodakowska odpowiedziała fance na Facebooku!

Wydawać by się mogło, że wpis Ewy Chodakowskiej nie wywoła takiego poruszenia. A jednak! Pojawiły się osoby, którym nie spodobało się to, co napisała trenerka. Komentarz jednej obserwatorki spotkał się z dużym zainteresowaniem, a wierne fanki trenerki zaczęły jej bronić. Który komentarz wywołał tak dużo emocji?

co Ty Ewka nie wspierasz kobiet w walce o ich prawa ale wrzucasz jakis katolicki belkot? ja Ci zycze zebys otworzyla oczy. moglabys zrobic tyle dobrego dla kobiet w polsce...

Obserwatorka trenerki zapewne wypomniała Ewie Chodakowskiej to, że nie wsparła publicznie "czarnego protestu" w momencie, kiedy wiele znanych kobiet to uczyniło. Trenerka zdecydowała się odpowiedzieć obserwatorce:

Właśnie w tej chwili wykazałaś się kompletnym brakiem tolerancji.. Odbierasz mi prawo wolności słowa.. prawo o które walczysz.. Wolność wyboru!! Tak? Zatem hipokryzje odłóż na bok.. Jest Wielki Piątek.. ja jestem katoliczką.. praktykującą! Jeśli ten fakt Cię razi, a moje refleksje nazywasz bełkotem, w tej samej chwili strzelasz sobie w kolano..

Pojawiły się też głosy, że Ewa ma prawo do własnego zdania i nie każdy musi mieć takie poglądy jak komentująca.

Obserwatorka zaatakowała Ewę Chodakowską

Trenerka postanowiła jej odpowiedzieć