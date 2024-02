W minioną sobotę Waldemar z 10. edycji miłosnego hitu TVP pochwalił się zdjęciami z imprezy karnawałowej. Jak wiadomo, nie towarzyszyła mu Dorotka, ale rolnik nie narzeka na samotność. Na jego Instagramie pojawiło się zdjęcie z imprezy u boku atrakcyjnej brunetki. Musicie je zobaczyć!

Reklama

Waldemar z "Rolnika" na zdjęciu z piękną brunetką

Relacja Doroty i Waldemara z 10. edycji randkowego show TVP wciąż się rozwija. Nie jest tajemnicą, że parę dzieli niemal 300 km, ale wciąż starają się regularnie widywać. Gdy syn uczestniczki show skończy rok szkolny, para planuje wspólne zamieszkanie. Jednak teraz nadal spędzają sporo czasu osobno, jest to jednak przejściowe. Ostatnio Waldemar z "Rolnika" bawił się na imprezie karnawałowej bez Doroty, co wywoła niemałą sensację. Internaucie wciąż dopytywali, dlaczego nie zabrał na imprezę swojej drugie połówki. Uczestniczka show musiała to wyjaśnić.

A czy to zawsze trzeba iść na imprezę z 2 połówką ? Nie zawsze jest możliwość :) — napisała Dorota pod zdjęciem Waldemara.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" Instagram @c5waldi_passion_farmer

Zobacz także: Aleksandra z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie z synkiem. Kandydatka Stanisława bardzo się zmieniła

Na relacji z imprezy karnawałowej Waldemar z "Rolnik szuka żony" udostępnił zdjęcie ze znajomymi. Obok rolnika stała atrakcyjna brunetka, która z wyglądu bardzo przypominała Ewę. Zapewne jest to tylko znajomo rolnika, którą również bawiła się na tej samej imprezie.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" na imprezie karnawałowej Instagram @c5waldi_passion_farmer

Zobacz także: Fanka: "Niech Ania żałuje". Mikołaj z "Rolnika" dosadnie odpowiedział

Zobacz także

Reklama

Ostatnio Waldemar z "Rolnika" przekazał radosną nowinę dotyczącą jego związku z Dorotą. Para ma wielkie plany co do wspólnego zamieszkania i bardzo chcą mięć wspólne dziecko. Mamy nadzieje, że już niebawem ich marzenie stanie się rzeczywistością. A wy śledzicie losy tej pary?