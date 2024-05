Jego hit "Wyglądasz idealnie" ma status potrójnego diamentu oraz 190 milionów wyświetleń na YouTubie. Skolima, bo o nim mowa, nie mogło więc zabraknąć podczas Polsat Hit Festiwal w Sopocie. Niestety, jego występ wzbudził sporo kontrowersji, a w sieci rozpętała się burza. Jak na wszelkie komentarze zareagował sam Skolim? Zobaczcie.

Na polsatowskim festiwalu w Sopocie wystąpiły największe gwiazdy polskiej sceny - obok takich legend jak Andrzej Piaseczny, Kayah, Kuba Badach, Golec Orkiestra, Majka Jeżowska czy Krystyna Prońko pojawili się również artyści, których single zyskały status "diamentowych". Wśród nich znalazł się Skolim, właściwie Konrad Skolimowski, który swoją karierę rozpoczynał jako aktor. Widzowie doskonale znają go m.in. z roli Patryka w "Barwach szczęścia", grał również w "Na wspólnej" czy "Klanie". W 2018 rozpoczął karierę muzyczną. Pierwsze single nie cieszyły się dużą popularnością, na upragniony sukces czekał 4 lata. Ten przyszedł po wydaniu singla "Wyglądasz idealnie", który zyskał status potrójnie diamentowego (sprzedaż ponad 750 tys. egzemplarzy).

Skolim pojawił się podczas drugiego dnia Polsat Hit Festiwal 2024 i wykonał swój największy hit. Opinie po występie były skrajne, nie zabrakło krytyki.

Ogromnej części widzów występ Skolima kompletnie się nie spodobał: