Heidi Klum czuje się szczęściarą. Nigdy nie sądziła, że spotka mężczyznę swoich marzeń i zazna w życiu tyle radości. Życie bardzo miło ją zaskoczyło. Heidi i Seal są razem już 6 lat. Poznali się, gdy Heidi była w ciąży z Leni, córką Flavia Briatore.

"Znalazłam najwspanialszego męża, jakiego tylko mogłam sobie wymarzyć. I to akurat w tak trudnym momencie mojego życia. Nigdy nie sądziłam, że spotkam na swojej drodze tego jedynego, idealnego faceta. Jestem ogromną szczęściarą, że los zesłał mi Seala". - wyznała w jednym z wywiadów.

Heidi i Seal tworzą wspaniała rodzinę. Mają trójkę własnych dzieci - Henry'ego (5), Johana (3) i Lou (1). Seal adoptował również Leni (6). A sekretem ich udanego małżeństwa jest przyjaźń.

"Jestem zakochany w swojej najlepszej przyjaciółce. Razem przez wszystko przechodzimy. Mamy takie same problemy, jak wszystkie inne małżeństwa. Często się ze sobą nie zgadzamy. Ale doskonale zdajemy sobie sprawę, ile mieliśmy szczęścia, że na siebie trafiliśmy. To nam pomagać przezwyciężać problemy i przez to stajemy się sobie jeszcze bliżsi" - dodaje Seal.