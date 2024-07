Chociaż Hanna Lis nie pojawia się regularnie na salonach, wyjątek robi kiedy wydarzenia organizuje jej przyjaciółka, Joanna Przetakiewicz. Przykładem tego był ostatni pokaz La Manii na jachcie w Gdańsku (zobacz), w którym uczestniczyła dziennikarka. Kolejną imprezą, na której zobaczymy żonę Tomasza Lisa będzie najbliższa prezentacja nowej kolekcji marki Przetakiewicz w Teatrze Wielkim, już 12 września. Nie będzie to jednak zwykły pokaz.

Jak dowiedział się magazyn "Flesz", 30 miejsc w pierwszym rzędzie zostanie... zlicytowanych, podobnie jak wszystkie zaprezentowane tego wieczoru kreacje. Pieniądze z aukcji pójdą na leczenie Beaty Jałochy, fizjoterapeutki sparaliżowanej po tym, jak spadł na nią samobójca. Do tej aukcji Joannę Przetakiewicz natchnęła właśnie Hanna Lis, która jako jedna z pierwszych osób publicznych zabrała głos w szczytnym celu. To jednak nie jedyna akcja, którą wspiera gwiazda "Panoramy".

Hanna Lis ostatnio wyraziła swoje zdanie w sprawie związków partnerskich. Dziennikarka popiera walkę mniejszości seksualnych o swoje prawa, co wywołuje sporo dyskusji pod jej wpisami na blogu na natemat.pl. Sama jednak nie przejmuje się krytyką, a wśród gejów zyskała przydomek "Matki Boskiej Gejowskiej".

- W Ameryce ikoną gejów jest Madonna, a u nas staje się nią Hanna Lis - twierdzi jeden z działaczy ruchu LGBT w Polsce.

Walka o prawa homoseksualistów nie do końca przypadła do gustu niektórym osobom w TVP, ale sama Hanna nie przejmuje się tym i wykorzystuje swoją popularność do walki w imię słabszych - gejów, chorych i pokrzywdzonych.

Szkoda tylko, że Hanna nie pojawiła się na sobotniej Paradzie Równości, z pewnością taki gest byłby jeszcze bardziej doceniony przez środowisko homoseksualne w Polsce. Może za rok? Zobacz: Gwiazdy i politycy na Paradzie Równości

