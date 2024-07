Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke chętnie dzielą się z internautami swoim życiem i informują ich o zmianach, jakie mają u nich miejsce. Niespodziewanie jednak Hania dodała na swój Instagramowy profil zaskakujące wyznanie:

Tata nie będzie miał łatwo z 2 takimi babkami - wyznała tancerka, publikując tańczącą córeczkę.

Jej słowa mogą dać do myślenia.

Hania Żudziewicz zaskoczyła szczerym wyznaniem

Hania Żudziewicz zdobyła popularność, występując w kultowym tanecznym show Polsatu "Taniec z gwiazdami". W formacie brał również udział ukochany tancerki - Jacek Jeschke, który w ostatniej edycji wygrał program razem z Anitą Sokołowską. Zarówno Żudziewicz jak i Jeschke zyskali w mediach społecznościowych ogromną liczbę fanów, którzy z zapałem śledzą ich losy. W ostatnim czasie zakochani postanowili sformalizować swój związek i zorganizowali huczny ślub. Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke pobrali się we Włoszech i chętnie relacjonowali to wydarzenie na swoich Instagramach. Niespodziewanie Hania zwróciła się do internautów i zaskoczyła ich naprawdę szczerym wyznaniem.

Hania Żudziewicz, nagrała córeczkę Różę jak bawi się w jednej z restauracji i pokusiła się o stwierdzenie, że "tata nie będzie miał łatwo z 2 takimi babkami". Internauci od razu pospieszyli z gratulacjami, gdyż pomyśleli, że tancerka jest w ciąży. Żudziewicz postanowiła sprostować tę sytuację.

Kochani, bo zalaliście mnie pytaniami, czy jestem w ciąży? Nie, nie jestem... chyba. Po prostu źle się wyraziłam na poprzednim story - przyznała tancerka.

Hanna Żudziewicz dodała, że chodziło jej oczywiście o nią i o Różyczkę.

Dementuje, jeszcze raz. Nie jestem w ciąży - dodała dobitnie tancerka.

Wiele osób, zastanawia się, czy Hania Żudziewicz, pojawi się w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Ostatnio tancerka nagrała filmik, w którym powiedziała, że jej losy w programie mogą być zagrożone.

Kochani, bo zadajecie mi pytania- czy będę w nowej edycji Tańca z Gwiazdami... Powiem Wam, że nie wiem, ale doszły mnie słuchy, że jest taka jedna tancerka, która podobna jest do mnie, ale jest dużo młodsza, ma świeższe podejście do tańca , muszę sama przyznać, że jest niezła... - mówiła Żudziewicz.

Jednak "tancerka" o której mówiła Hania, to mała Róża, czyli jej córeczka. Hania i Jacek mają natomiast pojawić się bez zmian w nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami".

Będziecie oglądać?

