Hanna Lis woli dresy niż eleganckie kreacje? Była gwiazda Telewizji Publicznej i uczestniczka programu "Azja Express" przyznaje, że chce zerwać z wizerunkiem eleganckiej "pani w garniturku". Hanna Lis w rozmowie z Faktem zdradziła, że nie lubi stroić się na oficjalne wyjścia i najlepiej czuje się w nieco luźniejszych stylizacjach.

Ja to jestem zwierzak kanapowy i dresowy. W moim nowym programie biegałam w szortach, t-shirtach i w tym się najlepiej czuję. Ścianki to nie jest moja mocna strona i to nie jest coś co nadzwyczajnie lubię, ale w związku z promocją programu "Azja Express" wiadomo, że trzeba się pojawić- przyznała Hanna Lis (...) Czuję, że to jest bardzo fajny czas, nie podchodzę do tego na zasadzie, że "a teraz to ja tutaj gwiazda jednej czy drugiej ramówki". Ja nie jestem gwiazdą i nie lubię gwiazdorzyć, natomiast czuję, że to jest bardzo fajny dla mnie, dobry czas.