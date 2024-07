Jeszcze niedawno spekulowano o relacji Hanny Turnau i Jacka Kopczyńskiego, która miałaby przenieść się z planu na życie prywatne, a tu takie zdjęcie. Hanna Turnau odpowiedziała na pytania internautów, a wśród nich pojawiło się pytanie o "M jak miłość". Aktorka odpowiedziała i zdradziła pewien szczegół... Emocje podgrzewa zdjęcie z Jackiem Kopczyńskim.

O Hannie Turnau zrobiło się głośno od czasu zdjęć paparazzi, na których można było zobaczyć czułości Hanny Turnau i Jacka Kopczyńskiego. Internauci spekulowali o tym, że relacja aktorskiego duetu z "M jak miłość" przeniosła się do rzeczywistości, ale aktorzy nie zabrali głosu na ten temat. Co więcej, Hanna Turnau ostatnio wspomniała o mężu i wygląda na to, że nie ma mowy o kryzysie w ich małżeństwie. Teraz jedna z internautek zapytała wprost:

Gwiazda "M jak miłość" odpowiedziała i pochwaliła się nowym zdjęciem z planu, na którym pojawiła się z Jackiem Kopczyńskim i przy okazji zdradziła, że we wrześniu na fanów "M jak miłość" czeka nowa czołówka:

Wracamy do Was już we wrześniu i to z nową czołówką, do której trafiliśmy!

odpowiedziała Hanna Turnau