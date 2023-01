Hanna Żudziewicz podczas relacji na InstaStories zdradziła, czy w opiece nad córką pomaga jej niania. Tancerka i jej partner, Jacek Jeschke, po narodzinach dziecka zdecydowali się zatrudnić kogoś do opieki? Teraz wszystko stało się jasne! Hanna Żudziewicz rozwiała wątpliwości swoich fanów, a przy okazji wyznała, jak czuje się w roli mamy. Hanna Żudziewicz zatrudniła nianię do dziecka? Trzy tygodnie temu Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke zostali rodzicami. Na świecie pojawiła się wówczas córeczka pary, malutka Róża. Szczęśliwa para od samego początku nie ukrywa wizerunku swojego dziecka i chętnie publikuje w sieci urocze zdjęcia z dziewczynką. Młoda mama za pośrednictwem Instagrama od narodzin córki często zdradza, jak radzi sobie w nowej roli. Ostatnio Hanna Żudziewicz zdradziła, za czym najbardziej tęskni po porodzie , a teraz zdradziła, czy w opiece nad dzieckiem pomaga jej niania. Pytacie też czy mamy nianię, nie na ten moment chcę żebu Róża spędziła z nami jak najwięcej czasu, a jak będziemy potrzebowali wyjść oboje, nasza rodzina chętnie oferuje, że zajmie się małą- zdradziła młoda mama. Zobacz także: Hanna Żudziewicz ma wzruszającą pamiątkę związaną z córeczką: "Na całe życie" Hanna Żudziewicz podczas "Q&A" odpowiedziała również na pytanie, jak odnajduje się w roli mamy. Tancerka nie ukrywa, że chociaż czasami jest ciężko, to jest teraz bardzo szczęśliwa. Czuję trochę jakby moje życie się zatrzymało. Wygląda zupełnie inaczej, ale daje mi tyle satysfakcji. Rola mamy dodała mi do życia coś, co je dopełniło. Czuję się szczęśliwa, chociaż wiadomo, że momentami nie jest łatwo. Chociaż jestem mamą od 3 tygodni już widzę, jak inaczej patrzę na pewne rzeczy i jak znowu przewartościowało mi się życie- wyznała Hanna Żudziewicz. Zobacz...