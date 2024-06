Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke powiedzieli sobie sakramentalne "tak" we włoskim stylu. Wszystkie media rozpisują się o ich uroczystości i przepięknej sesji ślubnej, a goście chętnie chwalą się relacją z tego wydarzenie na Instagramie. Wiemy, jak wyglądał wielki dzień tancerzy — wszystko odbyło się na świeżym powietrzu.

Tak wyglądał ślub Hani Żudziewicz i Jacka Jeschke

W poniedziałek 3 czerwca Hanna Żudziewicz i Jacek Jaschke wzięli ślub we Włoszech. Para już jakiś czas temu wzięła ślub cywilny, a kościelny zdecydowali się zorganizować we włoskim stylu. Przygotowania trwały miesiącami, ale wygląda na to, że się opłacało. Zakochani powiedzieli sobie sakramentalnie tak w Ligurii we Włoszech obok jednej z najpiękniejszych plaż. Towarzyszyła im najbliższa rodzina i znajomi, którzy chętnie relacjonowali to wydarzenie na swoich mediach społecznościowych.

Instagram @hannazudziewicz

Wesele odbyło się na świeżym powietrzu i trzeba przyznać, że był to strzał w dziesiątkę, bo pogoda była idealna. Klimatyczne lampiony, złoty parkiet i oczywiście palmy sprawiły, że klimat uroczystości był nie do podrobienia. Białe obrusy i kwiaty w tym samym kolorze dodawały elegancji, a złote sztućce były wisienką na torcie. Wyglądało również na to, że para postawiła na włoskie menu. Na jednym z ujęć widać, jak tancerka i jej córka zajadają się włoskim risotto.

Instagram @hannazudziewicz

Oczywiście w tym wyjątkowym dniu nie zabrakło również córeczki pary Róży, która w październiku skończy 2-latka. Pociecha tancerzy bawiła się razem z nimi i również miała białą sukienkę jak jej mama. Warto dodać, że Hanna Żudziewicz na swoim weselu miała aż dwie suknie ślubne i w obu prezentowała się zjawiskowo.

A wam podobało się włoskie wesele Hani Żudziewicz i Jacka Jeschke? Czy parze udało się "przebić" drugi ślub Anny i Roberta Lewandowskich, który odbył się w ubiegłym roku w Toskanii? Oceńcie sami!

Instagram @hannazudziewicz

Instagram @hannazudziewicz