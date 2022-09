Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke przekazali radosną nowinę! Posypały się gratulacje

To zdecydowanie przełomowy rok dla Hani Żudziewicz i Jacka Jeschke. W ich życiu zachodzi sporo zmian i co najważniejsze, są to zmiany tylko na plus - zaręczyny, ciąża, a teraz kolejne wspaniałe wieści. Para tancerzy postanowiła pochwalić się kolejnymi, wielkimi zmianami w ich życiu, na które tak długo czekali.

- Wielce wyczekiwane marzenie się właśnie spełniło! - przyznaje Jacek Jeschke.

Zobaczcie, co się wydarzyło!

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke pochwalili się swoim szczęściem

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke przygotowują się do narodzin pierwszego dziecka. Już niedługo para powita na świecie córeczkę Różę. Przed tym pięknym wydarzeniem, w ich życiu doszło jednak do kolejnych, ważnych zmian. Jak się okazało, Hania i Jacek przeprowadzili się do nowego domu! Zakochani długo czekali na ten moment, ale w końcu ich wielkie marzenie spełniło się. Para pochwaliła się radosną nowiną na Instagramie, publikując przy tym pierwsze zdjęcia z ich nowego gniazdka, na których możemy zobaczyć ich piękny salon!

- Rodzinka na swoim! 🤩🏠 Wielce wyczekiwane marzenie się właśnie spełniło! Pierwsza noc w naszym wspólnym mieszkaniu za nami! 🥰🙆🏻‍♂️🥰 - napisał Jacek Jeschke.

Pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji, życzeń i ciepłych słów od fanów. Internautom przypadł również do gustu wystrój w nowym mieszkaniu pary.

- Gratuluje kochani❤️❤️ - Gratulujemy!!! ❤️❤️❤️ to są przewspaniałe chwile! Budujcie w nowym miejscu piękna historię 😍❤️ - Super! Życzę pięknych chwil w nowym domku ❤️😍 - Pięknie i gratulacje 💜 - Śliczne mieszkanko 😍😍☺️ gratulacje ☺️🥰 - piszą fani.

Instagram/Hanna Żudziewicz

W nowym mieszkaniu pary oczywiście nie zabrakło również pięknego pokoiku dla dziecka! Hania Żudziewicz pochwaliła się pokoikiem dla Róży, w którym dominuje biel przełamana różowymi dodatkami. To już naprawdę ostatnie chwile przed porodem tancerki, dlatego życzymy jej teraz przede wszystkim dużo zdrowia i szczęśliwego rozwiązania! Przyłączamy się również do gratulacji z okazji przeprowadzki do nowego mieszkania!