Dorota Czaja, Ola Hamkało i Artur Chamski mieli okazję spróbować swoich sił w kitesurfingu podczas warsztatów zorganizowanych przez markę Ford na Półwyspie Helskim. Dlaczego akurat tam? To właśnie tam od 11-15 sierpnia odbywały się zawody o Puchar Polski i Mistrzostwa Polski w kitesurfingu - Ford Kite Festival. W klasyfikacji generalnej w pucharze Polski we freestyle'u, w kategorii open najlepszy okazał się zawodnik z Dominikany, Felix Posito Martinez, przed Markiem Rowińskim, Victorem Borsukiem i Wojtkiem Isselem. Wśród kobiet najlepsza była Kasia Lange, przed Natalią Grabowską i Oliwią Fittkau. Zawodników do walki zagrzewał Red Bull, a czas odmierzały sportowe zegarki Aztorin.

Przy okazji tych zawodów gwiazdy miały okazję spróbować swoich sił w tym coraz bardziej popularnym sporcie wodnym. Jak sobie poradzili Ola Hamkało, Dorota Czaja i Artur Chamski? Sprawdźcie!

