Choć Halina Mlynkova na scenie jest już od przeszło dwóch dekad, to jednak piosenkarka w dalszym ciągu cieszy się ogromną popularnością i ma grono fanów, które śledzi nie tylko jej twórczość, ale także życie prywatne. Gwiazda m.in. ma za sobą małżeństwo z popularnym prezenterem, Łukaszem Nowickim, które zakończyło się rozwodem w 2012 roku (z tego związku wokalistka doczekała się syna, Piotra). Z kolei w 2020 roku piosenkarka rozwiodła się ze swoim drugim mężem, producentem muzycznym i kompozytorem, Leszkiem Wronką.

Wygląda jednak na to, że tak to wszystko miało się potoczyć w życiu prywatnym sławnej piosenkarki, bo prawdziwe szczęście wokalistka znalazła u boku... Marcina Kindli. Para w 2021 roku doczekała się również synka, Leo. Poznajcie bliżej tę historię.

Kim jest partner Haliny Mlynkovej, Marcin Kindla?

O miłosnej relacji Haliny Mlynkowej i Marcina Kindli dowiedzieliśmy się pod koniec 2020 roku. Rok później w "Pytaniu na śniadanie" wokalistka podzieliła się radosną nowiną o tym, że jej rodzina się powiększy.

- Mogę powiedzieć, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Myślę, że będzie fajnie. Fajnie, że Piotrek będzie miał rodzeństwo, choć będzie między nimi spora różnica wieku - mówiła wówczas wokalistka.

Pod koniec czerwca 2021 roku, Halina Mlynkova i Marcin Kindla powitali na świecie synka, Leo.

- Kochani! We wtorek 29.06. (2021 roku - przyp. red.) o godzinie 9:05 w Szpitalu św. Anny w Piasecznie [...] przyszedł na świat Leo. Jeszcze teraz, kiedy to piszę lecą mi łzy szczęścia - pisała wówczas wzruszona wokalistka.

Halina Mlynkova i Marcin Kindla nie opowiadają zbyt wiele o swoim związku w mediach. Nie ulega jednak wątpliwości, że to, co ich połączyło to m.in. pasja do muzyki. Marcin Kindla jest bowiem znanym autorem piosenek, wokalistą, multiinstrumentalistą i producentem. Współpracował z wieloma popularnymi gwiazdami, m.in. Piotrem Kupichą, Ewą Farną, czy Stachurskim. Kindla jest także współtwórcą wielkiego przeboju znanego z czołówki serialu "Rodzinka.pl" - "Więcej, jeśli się da". Muzyk pracował także z Haliną Mlynkovą przy jej piosence "Zanim stracisz". Artysta jest młodszy od swojej partnerki o dwa lata.

Od czasu do czasu para pokazuje się razem na imprezach i eventach. Nie ulega wątpliwości, że piosenkarka jest bardzo szczęśliwa w związku z Marcinem Kindlą - naprawdę wspaniale patrzy się na ich miłość. A Wy wiedzieliście, kim jest obecny partner Haliny Mlynkovej?

