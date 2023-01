Halina Mlynkova i Łukasz Nowicki świętują 19. urodziny syna, Piotra [ZDJĘCIA]

Halina Mlynkova i Leszek Wronka pobrali się w Walentynki! (Zobacz: Piękny ślub Haliny Mlynkovej .) Od tamtej pory są jednak małżeństwem na odległość. Pomieszkują u siebie - piosenkarka czasem u męża w Pradze, on u niej na warszawskim Mokotowie. Taką decyzję podjęła Halina. Nie chce na razie przeprowadzić się do Leszka, który ma piękny, duży dom z ogrodem. Dlaczego Mlynkova nie chce mieszkać z mężem? W najnowszym numerze „Flesza" Halina zdradza powód: Muszę na to przygotować syna. On chciałby jechać, ale co będzie z językiem i szkołą? Sama pamiętam, że kiedy zaczynałam naukę w liceum w Polsce, to był dla mnie szok. Kompletnie inny kraj. Byłam wtedy nastolatką, a Piotrek jest teraz dopiero w podstawówce. Muszę go uchronić przed nieprzyjemnymi sytuacjami. Chcę, żeby Pragę zapamiętał w jasnych barwach, a nie jako koszmar. Nie chcę odbierać mu teraz przyjaciół. Powolutku. Wiele osób podejrzewało, że wyprowadzce syna z Polski przeciwny jest jego ojciec Łukasz Nowicki. W prasie pojawiały się nawet sugestie, że aktor ubolewa nad tym, że była żona chce zabrać ich syna z Polski. Bał się utraty kontaktu z dzieckiem. Miał ponoć robić Halinie nawet wymówki z tego powodu. W wywiadzie z „Fleszem" Halina dementuje te pogłoski. Zapewnia, że z byłym mężem ma dobre relacje: Media wypisują kompletne bzdury o naszych kłótniach i o tym, że to on nie zgadza się na przeprowadzkę. To wszystko jest wyssane z palca. Moi były i obecny mąż znają się, rozmawiają ze sobą. Kibicujemy sobie z Łukaszem - mówi Mlynkova. Halina Mlynkowa i Leszek Wronka - małżeństwo na odległość Halina Mlynkova i Leszek Wronka przyznają, że odległość nie jest dla nich problemem. Polubili już swoje „cygańskie" życie. Zresztą tej jesieni Halina będzie częściej niż zwykle bywać w Pradze. Wspólnie z mężem nagrywają nowy album. Leszek ma w...