Ponad rok tem Halina Mlynkova zaczęła się spotykać z Marcinem Kindlą, producentem muzycznym. Pracowali razem, zaiskrzyło. To właśnie z nim postanowiła zbudować nową, patchworkową rodzinę. Kindla ma syna Nikodema, który jest sześć lat młodszy od Piotra, 17-letniego syna Haliny z pierwszego małżeństwa z aktorem i dziennikarzem Łukaszem Nowickim. „Nie możemy doczekać się tego, co połączy na zawsze nie tylko nas, ale i Piotrka i Nikodema. Nie ma nic piękniejszego niż świadomość obecności w życiu brata lub siostry! Będziecie mogli zawsze na sobie polegać. Wiem to najlepiej, bo mam brata i od dziecka szliśmy razem przez życie!”, napisał niedawno Kindla na swoim Instagramie obok pięknej fotografii, na której obejmuje ciężarną Halinę. Gwiazda nie chce jeszcze zdradzić, czy wkrótce na świecie powitają z Marcinem syna, czy córkę. Składam na nowo swoje życie już po raz enty – śmieje się w rozmowie z „Party” Mlynkova. – Jednak kiedy rozglądam się dookoła, widzę wiele osób w podobnej sytuacji, które nie z własnej winy decydują się podążać nową drogą. Z tych historii płynie dla mnie wielka siła i nadzieja na szczęście – dodaje. Halina Mlynkova już po ślubie? Kilkanaście lat temu, po urodzeniu Piotra, na długo zrezygnowała z koncertowania. Czy teraz będzie podobnie? Drugie maleństwo gwiazdy przyjdzie na świat już lada dzień. Plany są takie, że wrócę do koncertów już w sierpniu. Ale maluszek jedzie z nami. Nie planujemy żadnej rozłąki – deklaruje. A będzie trzeci ślub? Halina na to pytanie tylko się uśmiecha. A może… jest już po ślubie? – Znacie mnie, lubię zaskakiwać – mówi tajemniczo wokalistka. Możemy być więc pewni, że zaskoczy nas jeszcze nie raz. Zobacz...