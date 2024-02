Małgorzata Tomaszewska jest znaną i lubianą przez widzów dziennikarką. Ostatnio musiała pożegnać się z programem "Pytanie na śniadanie", dokładnie tak samo, jak inni dotychczasowi gospodarze programu. Tomaszewska brała czynny udział w wielu produkcjach TVP między innymi: "Pytanie na śniadanie", "The Voice of Poland" czy "Sylwester Marzeń z Dwójką". Jednak niewiele mówi o swoim życiu prywatnym. Z kim związana jest dziennikarka? Sprawdźcie!

Małgorzata Tomaszewska: mąż, partner, dzieci

Małgorzata Tomaszewska częściej dzieli się z fanami swoim życiem zawodowym, niż prywatnym. Teraz jednak chętnie prezentuje kadry, pokazując swój ciążowy brzuszek. Kobieta jest od kilku miesięcy w drugiej ciąży i wiadomo, że spodziewa się córeczki. Dziennikarka ma już synka- 6-letniego Enzo.

Niewiele wiadomo o ojcu jej pierwszego dziecka, poza tym, że nazywa się Ahmet Seyfi Yigit Tarci oraz pochodzi z Turcji. Warto zaznaczyć, że był to już drugi mąż Tomaszewskiej, z którym jakiś czas temu się rozwiodła. Z pierwszym mężem natomiast dziennikarka nie doczekała się dziecka.

Wiadomo również, że ojcem nienarodzonej jeszcze córki to nowy partner Małgorzaty, z którym kobieta spotyka się od pewnego czasu. Nie wiadomo jednak, czy para planuje ślub, ale w rozmowie z "Jastrząb Post" jakiś czas temu prezenterka podkreśliła, że nie zamyka tej drogi.

Sama nie znam odpowiedzi. W momencie kiedy się sparzysz i coś się wydarzy złego, to na początku nie chcesz. W tej chwili mówię nie, ale co będzie za chwilę? Trudno mi jest odpowiedzieć. Podobno każda mama po porodzie mówi nigdy więcej, ale później ma drugie, trzecie, czwarte dziecko - mówiła gwiazda TVP.

Dziennikarka udzieliła niedawno wywiadu również dla Plejady, w którym przyznała, że bardzo lubi być tajemnicza w kontekście życia prywatnego, a na zadane pytanie o obecnego partnera odpowiedziała krótko:

Nie jest z show-biznesu, to mogę powiedzieć na pewno - opowiedziała w wywiadzie dla Plejady.

Małgorzata Tomaszewska jest w związku z Olkiem Sikorą?

Tomaszewska i Sikora to była para prowadzących telewizyjne show "Pytanie na śniadanie". Często pod ich wspólnymi zdjęciami pojawiały się komentarze, które sugerowały, że Sikora i Tomaszewska są w związku. Niedawno Olek Sikora odniósł się do pytań czy byli kiedyś w prywatnej relacji oraz czy mają wspólne dziecko z Tomaszewską. To wyznanie może zdziwić fanów.

Dobrze dograliśmy się w pracy. Dość często żartobliwie nazywając się ''telewizyjnym małżeństwem''. W życiu prywatnym przyjaźnimy się. Nie jesteśmy razem

Fakt, że para się przyjaźni tłumaczy to, że często spotykają się prywatnie, a nie tylko podczas nagrań do telewizyjnych programów. Ostatnio Małgorzata obchodziła urodziny i na zdjęciu uchwyciła także Olka Sikorę, a fani od razu snuli domysły o ich związku. Teraz jednak Sikora zaznaczył, że nie są w związku, a także nie mają dziecka:

i nie... nie mamy dziecka... bo i taką teorię gdzieś słyszałem -zakończył wypowiedź dziennikarz.

Artur Zawadzki/REPORTER/East News

Czekacie na narodziny córeczki Tomaszewskiej? My bardzo!

