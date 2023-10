Halina Mlynkova wystąpiła na scenie podczas drugiego dnia festiwalu w Opolu, a do domu wróciła z nagrodą publiczności w konkursie "Premiery" za folkowo-popowy projekt z zespołem Tulia. Wokalistka znalazła czas na to, by porozmawiać z dziennikarzami, a w wywiadzie dla Party.pl odniosła się między innymi do ... zaręczyn Roksany Węgiel. Nie obyło się bez zaskakującego porównania!

Halina Mlynkova o zaręczynach Roksany Węgiel

Nie jest tajemnicą, że muzyczna scena festiwalu w Opolu łączy różne pokolenia artystów. Wie o tym Halina Mlynkova, która w tym roku zagrała na tej samej scenie, na której wystąpiła między innymi Roksana Węgiel, a w niedzielę pojawi się też Viki Gabor. W rozmowie z Party.pl Halina Mlynkova odniosła się do młodszego pokolenia gwiazd, a także skomentowała... zaręczyny Roksany Węgiel.

- Przesyłam ogromne gratulacje. Pamiętajcie, że była niegdyś niejaka Céline Dion, która się zakochała jako 14- albo 15-latka w swoim mężu. Przeżyli całe życie szczęśliwie i myślę, że wtedy tak samo ludzie reagowali na zaręczyny (w tak młodym wieku - przyp. red.) jak dzisiaj, więc życzę jej, żeby miała dokładnie taką szczęśliwą miłość - powiedziała Halina Mlynkova dla Party.pl.

Halina Mlynkova wprost przyznała, że młode pokolenie w showbiznesie i nie tylko nie ma łatwo - młodzi ludzie muszą mierzyć się między innymi z hejtem.

- To jest fantastyczne młode pokolenie, które nie ma lekko właśnie przez hejt, social media, przez wtrącanie się do ich życia - przyznała Halina Mlynkova w rozmowie z Party.pl.

