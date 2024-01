Podczas wielkiej rewolucji w Telewizji Polskiej wypływają nowe nazwiska. Szczególne zainteresowanie wzbudzają prowadzący debiutujący w „Pytaniu na śniadaniu”. Jedną z nowych twarzy w studiu jest Klaudia Carlos. Wcześniej mogli ją poznać widzowie TVN – stacji, w której także pracowała jako prezenterka. Jej domeną był sport, ale bywała także w formacie „Salon piękności” na TVN Style. Z mediami publicznymi zetknęła się już w przeszłości, gdy w 2011 roku prowadziła program „Kawa czy herbata”. Później pojawiała się także na antenach TVP Info, TVP Polonia oraz TVP Kultura. Co wiemy o jej życiu osobistym?

Po tym, jak zwolnili wszystkich z „Pytania na śniadanie”, jedną z debiutantek w magazynie porannym TVP jest dziennikarka o zagranicznych korzeniach Klaudia Carlos. Mnóstwo widzów jeszcze nie wie, że prezenterka nie zawsze marzyła o pracy w mediach. Przed karierą w telewizji skupiała się na muzyce. Nowa prowadząca śniadaniówkę ukończyła Państwową Szkołę Baletową w Poznaniu. Przez pięć lat występowała w Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Właśnie tam poznała miłość.

We wrześniu 2023 roku Klaudia Carlos i Dariusz Machej świętowali 30. rocznicę ślubu. Najwyraźniej połączyło ich coś znacznie silniejszego niż zaledwie sympatia. Pierwszy krok wykonał jej obecny mąż, który jest śpiewakiem operowym.

Cały czas absorbowała nas praca. Od rana do wieczora ćwiczenia i występy. Żyliśmy ciągle w tym zespołowym kołowrotku. Mieszkaliśmy w mazowszańskiej bursie w Karolinie, bo ja jestem z Poznania, a Darek z Bielska-Białej. (…) Tuż po maturze przygotowywałam się do egzaminów na Akademię Ekonomiczną. Siedziałam w parku w Karolinie i czytałam książkę, przeglądałam zeszyty. (…) I zobaczyłam Darka, który zainteresował się dziewczyną z książką

Mąż nowej prowadzącej „Pytanie na śniadanie” przyznał, że szybko koledzy donieśli mu, że do zespołu dołączyła bardzo atrakcyjna kobieta z Poznania. Dariusz Machej przyznał, że rzeczywiście był pod ogromnym wrażeniem urody swojej obecnej żony, ale zafascynowała go przede wszystkim jej osobowość.

Ślub odbył się w 1993 roku, po trzech latach związku, co dzisiaj może nieco zaskakiwać młodszych czytelników. Para powiedziała sobie „tak” w rodzinnym mieście prezenterki, czyli w Poznaniu. Nowożeńcy wybrali ludowe kostiumy na tę okazję. Na archiwalne zdjęcia patrzy się z zachwytem.

Zaraz po ślubie Klaudia Carlos i Dariusz Machej odeszli z „Mazowsza” i rozpoczęli poszukiwania nowych wyzwań. Ona zdążyła zakochać się w telewizji, on podjął studia i dołączył do zespołu Warszawskiej Opery Kameralnej. Mężczyzna ukończył Akademię Muzyczną im. Fr. Chopina w Warszawie. Został laureatem III Nagrody oraz Nagrody dla najlepszego basa na IV Konkursie Wokalistyki Operowej im. Adama Didura w Bytomiu.

Miłość do muzyki Dariusza Macheja nie jest przypadkowa. Jego dziadek był wiolonczelistą, natomiast ojciec grał na perkusji. 9 stycznia br. mąż Klaudii Carlos świętował 57. Urodziny.

W 1997 roku Klaudia Carlos i Dariusz Machej doczekali się pierwszego dziecka. Na świat przyszedł syn Antoni. Dziennikarka w 2010 roku urodziła córkę Marię. Prezenterka pod koniec 2020 roku zaskoczyła zdjęciem starszej pociechy. Okazuje się, że Antoni nie tylko wziął udział w teleturnieju TVP „Jeden z dziesięciu”, ale także zwyciężył w swoim odcinku.

Choć zarówno Klaudia Carlos, jak i Dariusz Machej mają mnóstwo pracy, to prowadząca „Pytanie na śniadanie” podkreśla, że to rodzina jest jej fundamentem w życiu. Dziennikarka dba o małe wspólne rytuały.

Dom to podstawa. Staram się spełniać obowiązki najlepiej, jak potrafię. (…) Dużą wagę przykładam do tego, co i jak jemy. (…) Poza tym to rodzinne gotowanie sprawia nam największą frajdę

– powiedziała na łamach pisma ‘Naj’.