Ostatnio TVN wyemitował specjalny odcinek "Milionerów", w którym zamiast nieznanych uczestników, udział wzięły gwiazdy. Celebryci walczyli o jak najwyższą wygraną, by później przekazać pieniądze na charytatywny cel. To okazja do tego, by widzowie przekonali się, jaką wiedzą mają osoby znane w polskim show-biznesie. W ostatnim odcinku sprawdzili się Daria Ładocha i Krystian Pesta.

Gwiazdy programu "Azja Express" w "Milionerach". Daria Ładocha odpadła tuż po starcie

W charytatywnej edycji "Milionerów" ostatnio udział wzięli m.in. Daria Ładocha oraz Krystian Pesta. Choć prowadząca "Azja Express" znana jest ze swojego poczucia humoru, to tym razem nie miała zbyt wielu powodów do śmiechu. Przygoda gwiazd z programem prowadzonym przez Huberta Urbańskiego skończyła się dla niej bardzo szybko i w dość kompromitujących okolicznościach.

Wystarczyły trzy pytania, by Daria Ładocha i Krystian Pesta wykorzystali wszystkie koła ratunkowe. Pierwsze dotyczyło dziedziny geografii i już sprawiło parze spore problemy. Stawka toczyła się o niewielkie pieniądze, gdy Hubert Urbański zapytał: "Jeśli ktoś chciałby stepować na stepie, gdzie najlepiej?". Celebryci mieli do wyboru Austrię, Mongolię, Litwę oraz Łotwę.

Nie jest dobrze, nie jest dobrze... — zakłopotała się Ładocha.

Gwiazdy z "Azji Express" musiały skorzystać z podpowiedzi publiczności, dzięki czemu ostatecznie przebrnęły przez pierwszy etap. Pomoc była potrzebna również przy drugim pytaniu. Gdy w grę wchodził tysiąc złotych, para została zapytana, ile kropek jest w sygnale SOS. Krystian Pesta i Daria Ładocha postanowili zadzwonić do przyjaciela. Ten nie mógł uwierzyć, że celebryci tak szybko muszą korzystać ze wsparcia.

Jak nisko upadają ideały — zaśmiał się.

Okazało się, że telefon do przyjaciela to za mało. Uczestnicy poprosili dodatkowo o odrzucenie dwóch błędnych odpowiedzi. I tak skończyły im się koła ratunkowe.

Już teraz wiem dlaczego Titanic zatonął. Wyobrażam sobie ciemną noc to uderzenie w górę lodową i wy w pokoju radiotelegrafisty- skomentował Hubert Urbański.

Do trzeciego pytania podeszli już bez pomocy. Niestety Daria Ładocha i Krystian Pesta nie wiedzieli, gdzie odbywa się słynny rajd Dakar i poddali się, kończąc rozgrywkę! Internauci nie zostawili na nich suchej nitki.

Kompromitacja.

Ale mają "wiedzę".

Ale wstyd!

Albo to była zwykła ustawka i tak miało być, albo Pani Daria naprawdę jest taka niezbyt bystra — czytamy w komentarzach na oficjalnym profilu TVN.

Oglądaliście specjalne wydanie "Milionerów" z udziałem gwiazd progrmu "Azja Express"?

