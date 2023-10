Magda Łucyan od dwóch lat prowadzi swój autorski cykl "Rozmowy o końcu świata" na TVN24. Do programu zaprasza gości, z którymi porusza tematy związane z ochroną środowiska czy zmianami klimatycznymi. Na koniec odcinka, gdy postanowiła zakończyć rozmowę i pożegnać się i zaliczyła wpadkę. Całą sytuację postanowiła obrócić w żart. Zobacz, jak zareagowali jej goście.

Magda Łucyan już jako nastolatka odbywała staż w radiu, po maturze rozpoczęła pracę jako reporterka. Od najmłodszych lat miała smykałkę do rozmów i wywiadów. Od 2012 roku związana jest z "Faktami TVN" , jest również autorką programów telewizyjnych m.in. "Getto", "Obóz" czy "Rozmowy o końcu świata". Przy tym ostatnim zaliczyła niedawno niezłą wpadkę. Na koniec, gdy żegnała się ze swoimi gośćmi, zapomniała, co powinna powiedzieć w podsumowaniu. Całą sytuację opowiedziała na swoim Instagramie, na którym również udostępniła filmik.

I tu stawiamy kropkę, bardzo dziękuję. To był program "Rozmowy o końcu świata", czyli program, w którym za... Jeszcze raz, zapomniałam co to za program. Boże, co ja zawsze mówiłam, tyle miesięcy przerwy - powiedziała Magda Łucyan na filmiku.