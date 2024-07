Pastele, kwiaty, a nawet warzywa to nic w porównaniu z nieśmiertelną bielą. W końcu to ona jest czernią sezonu wiosna-lato. W roku nie będzie inaczej. Biel to podstawa każdego zestawienia.

Reklama

Potwierdzają to również majowe okładki topowych magazynów. My wybraliśmy zaledwie trzy, ale w rzeczywistości jest ich o wiele więcej. Styliści z całego świata stawiają tej wiosny na biel, a wy?

Aktorka Zoe Deschannel (serial „New Girl”), w białej kreacji zdobi okładkę majowego wydania Marie Claire. Piękna Letitia Casta znalazła się na okładce Vogue Paris w białej marynarce ze złotymi guzikami a modelka Maryna Linchuk pozuje na okładce rosyjskiego Vogue’a w białej kreacji z wiosenno-letniej kolekcji Louis Vuitton.

W końcu cóż piękniej prezentuje się w blasku słońca niż kolor biały? Jesteśmy ciekawi, czy postawicie na biel w tym i nadchodzącym sezonie?

Reklama

jm