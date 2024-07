Gwiazdy w akcji Dość Przemocy

1 z 10

Telewizja śniadaniowa Dzień Dobry TVN postanowiła zorganizować akcję wyrażającą sprzeciw przeciwko przemocy wobec kobiet. Jak alarmują statystyki, od 700 tysięcy do miliona Polek doświadcza jej w ciągu roku, a aż co dziesiąta kobieta przeżyła gwałt lub jego próbę. Czyni to przemoc wobec kobiet jednym z najbardziej naruszanych praw człowieka.

Zobacz: Przerażające zdjęcia pobitej i smutnej Joanny Koroniewskiej

Do akcji włączyły się oczywiście tłumnie gwiazdy, które odwiedzają studio popularnej śniadaniówki. Wśród nich znaleźli się oczywiście prowadzący: Magda Mołek, Dorota Wellman czy Marcin Prokop, a także m.in. Joanna Krupa, Dawid Kwiatkowski, Marcela Chmielowska, Osi Ugonoh i Tomasz Kot. Każde z nich dało się sfotografować z planszą z wymownym hasłem.

Zobaczcie sami: