Dzisiaj w południe wszystkie gwiazdy "The Voice of Poland 3" pojawiły się na konferencji prasowej. W warszawskim Hard Rock Cafe obok Złotych Tarasów największą uwagę skupiła na sobie Edyta Górniak, która w grzecznej kreacji wyglądała bardzo stylowo. Diwa co prawda spóźniła się kilkanaście minut, czym tylko posyciła zainteresowanie zaproszonych dziennikarzy, wynagradzając czekanie późniejszymi długimi wywiadami.

W wydarzeniu uczestniczyli też pozostali trenerzy: Afromental, czyli Tomson i Baron, Maria Sadowska i Marek Piekarczyk.

Na wstępie przed publicznością wystąpiła Natalia Sikora, która wygrała poprzednią edycję show. Spotkanie prasowe poprowadzili Tomasz Kammel i Marika. Tak to wszystko wyglądało na żywo:

Galeria zdjęć z wydarzenia: