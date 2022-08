We wrześniu na antenie TVP 2 zobaczymy 12. odsłonę "The Voice of Poland". W piątkowy wieczór odbyło się spotkanie prasowe z trenerami najnowszej odsłony show. W roli jurorów tym razem zobaczymy Tomsona i Barona, Sylwię Grzeszczak, Justynę Steczkowską oraz Marka Piekarczyka. Zobaczcie, jak gwiazdy prezentowały się na konferencji! Gwiazdy promują 12. edycję "The Voice of Poland" Muzyczne show TVP 2 cieszy się wciąż ogromną popularnością, a widzowie nie mogą doczekać się już nadchodzącej odsłony show, tymczasem, że w programie doszło do wielu personalnych zmian. Kto zasiądzie w jury "The Voice of Poland"? Prawdziwymi weteranami są oczywiście Tomson i Baron! Dla muzyków zespołu Afromental to już 10. edycja z ich udziałem: Kiedy wspominam naszą pierwszą edycję, w której zostaliśmy trenerami, byliśmy z Tomsonem dwójką bardzo niepewnych siebie chłopaków mierzących się z materią, o której nie mieli zbyt dużego pojęcia. Dzisiaj widzę dwóch trenerów, którzy przez dziewięć dotychczasowych edycji nauczyli się jak traktować siebie, innych trenerów a przede wszystkim uczestników. To właśnie oni są sercem, siłą i energią tego programu. Przychodzą i dają nam wszystkim paletę emocji. Dlatego każda edycja jest inna i każdą nową jesteśmy podekscytowani - mówi Baron. Justyna Steczkowska wróciła do "The Voice of Poland 12" Dla fanów największej polskiej diwy to doskonała wiadomość. Po kilku edycjach przerwy Justyna Steczkowska wraca do show! Gwiazda, która w tym roku rusza w trasę koncertową z okazji swojego 25-lecia na scenie, o swoim udziale mówi: Kiedy po raz pierwszy zasiadłam na obrotowym fotelu program był zupełnie czymś nowym w polskiej telewizji do czego widzowie i utalentowani...