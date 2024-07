1 z 9

Wczoraj wieczorem gwiazdy wzięły udział w biegu charytatywnym z cyklu On the Run. Aby przystąpić do akcji należało wykupić cegiełkę o wartości 25 zł, która zasilała konto fundacji wybranej przez PGE, która jest sponsorem. Zarówno sportowcy jak i amatorzy mogli sprawdzić swoje siły na ponad pięciokilometrowej trasie w Łazienkach Królewskich.

Na miejscu nie mogło oczywiście zabraknąć gwiazd. Pojawiły się takie jak Anna Lewandowska, które z aktywnością fizyczną mają do czynienia na co dzień i takie, które przyszły pokibicować swoim najbliższym. Do takich z kolei zalicza się Agnieszka Szczurek, która towarzyszyła biorącemu udział w biegu mężowi, Jakubowi Wesołowskiemu. Oprócz nich wystartowały Maria Góralczyk i Paulina Holtz, a także ulubiony tancerz wszystkich Polek, Rafał Maserak. Wszyscy postawili na wygodne, ciepłe i sportowe stroje i solidną rozgrzewkę przed startem.

Zobaczcie sami: