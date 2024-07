1 z 9

Gwiazdy w żałobie po śmierci Prince'a

Nie żyje Prince - ta wiadomość wstrząsnęła wczoraj światem! Odejście charyzmatycznego wokalisty wzbudziło ogromne emocje w świecie show-biznesu. Pożegnali go nie tylko fani, ale również gwiazdy z pierwszych stron gazet. Na profilach internetowych wielu znanych osób pojawiły się pożegnalne wpisy, których da się wyczytać ogromny żal. Swoje ubolewanie po odejściu gwiazdora muzyki wyrazili m.in. Edyta Górniak, Monika Olejnik, Ewa Chodakowska, Kuba Wojewódzki i inni. Wśród wszystkich postów powtarza się jedno słowo: "geniusz". Zobaczcie, co napisały gwiazdy, żegnające Prince'a.

Do tej pory nie do końca wiadomo, na co zmarł Prince. TMZ podaje, że muzyk przedawkował narkotyki. Według doniesień portalu artysta już tydzień temu trafił na oddział intensywnej terapii. Inne źródła podają jednak, że przyczyną śmierci wokalisty były powikłania po ostrej grypie. Oficjalne przyczyny poznamy jednak po badaniach patologa.

