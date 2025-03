Antoni Trzaskowski grał w Legii Warszawa w latach 1961-1973. Był obrońcą, który wpisał się na stałe w historię stołecznego klubu. W trakcie swojej kariery w Legii wystąpił aż w 296 meczach, co plasuje go na 13. miejscu w klasyfikacji wszech czasów klubu pod względem liczby rozegranych spotkań.

Kariera Antoniego Trzaskowskiego w Legii Warszawa

Trzaskowski został również uhonorowany miejscem w Galerii Sław Legii Warszawa w 2007 roku. Jego zaangażowanie i lojalność wobec klubu były niepodważalne – od 13 listopada 1966 roku do 19 listopada 1972 roku rozegrał każdy możliwy mecz, nie opuszczając boiska nawet na minutę.

W trakcie swojej kariery Trzaskowski zdobył z Legią dwa mistrzostwa Polski – w 1969 i 1970 roku – oraz dwa Puchary Polski, w latach 1964 i 1966. Był również członkiem legendarnej drużyny, która w 1970 roku dotarła do półfinału Pucharu Europy Mistrzów Krajowych (dzisiejsza Liga Mistrzów). Wówczas Legia rozegrała pamiętny dwumecz z Feyenoordem Rotterdam.

Trzaskowski zdobył w swojej karierze trzy bramki dla warszawskiej drużyny, ale to nie gole uczyniły go legendą – był filarem defensywy, wzorem regularności i niezawodności.

Niezapomniane mecze i rekordy Antoniego Trzaskowskiego

Jednym z najbardziej imponujących osiągnięć Antoniego Trzaskowskiego była jego niesamowita seria występów. Przez sześć lat nie opuścił ani jednego spotkania, co do dziś budzi podziw wśród kibiców i komentatorów. Jego występ w pamiętnym dwumeczu z Feyenoordem Rotterdam przeszedł do historii klubu. Był także piłkarzem reprezentacji Polski, choć jego debiut przypadł na krótki okres. W latach 70. Trzaskowski występował także w drużynach polonijnych w Stanach Zjednoczonych.

Informacja o śmierci Antoniego Trzaskowskiego poruszyła całe środowisko sportowe. Kibice Legii żegnają swojego bohatera, którego oddanie klubowi na zawsze zostanie zapamiętane. Media społecznościowe zalała fala wspomnień i podziękowań dla piłkarza, który przez lata był wzorem profesjonalizmu.

Pożegnanie legendy – uroczystości pogrzebowe

Nie podano jeszcze szczegółów dotyczących uroczystości pogrzebowych Antoniego Trzaskowskiego. Warszawa, jego klub i kibice z pewnością godnie uczczą pamięć tej wybitnej postaci. Jego śmierć to wielka strata dla całej społeczności Legii oraz fanów polskiego futbolu.