Wiadomość o śmierci Jerzego Stuhra wstrząsnęła opinią publiczną, co dobitnie pokazują zalewające sieć komentarze. Internauci wciąż nie mogą uwierzyć, że tak ceniony aktor nagle odszedł. "Tak mi bardzo, bardzo, bardzo przykro. O wiele za wcześnie… Legenda, Cudowny Człowiek" - możemy przeczytać.

Reklama

Fani żegnają Jerzego Stuhra

Tuż przed południem we wtorek, 9 lipca, media obiegła wstrząsająca wiadomość o śmierci Jerzego Stuhra! Choć nie było tajemnicą, że życie w ostatnich latach go nie oszczędzało, nikt nie był w stanie przewidzieć, że najgorsze stanie się tak szybko. Przez kilka minionych lat straciliśmy wiele wybitnych polskich gwiazd i niestety, właśnie dołączył do nich kolejny ceniony aktor.

fot Artur Zawadzki/REPORTER

Jerzy Stuhr zmarł w wieku 77 lat i jak wiadomo, od dawna poważnie chorował. Poruszające pożegnanie artysty pojawiło się m.in. na Facebooku Miejskiego Reportera, a możemy tam przeczytać:

Uznawany za jednego z najwybitniejszych i najpopularniejszych polskich aktorów. W swoich filmach i rolach aktorskich często prezentuje losy polskiego inteligenta. Laureat Polskiej Nagrody Filmowej za rolę drugoplanową w filmie Persona non grata (2005) i nagrody specjalnej za osiągnięcia życia (2018). W latach 1990–1996 oraz 2002–2008 rektor PWST w Krakowie

Fani żegnają Jerzego Stuhra Facebook@Miejski reporter

Post w kilka chwil zalała fala kondolencji i słów pełnych żalu. Mimo kontrowersji z ostatnich lat, Jerzy Stuhr cieszył się ogromnym uznaniem w oczach Polaków, którzy wciąż nie dowierzają w jego odejście.

Koniec pięknej epoki, związanej ze wspomnieniami dzieciństwa. Odchodzi jeden po drugim, jakby się nawoływali, żeby wspólnie odejść w lepszy świat

Tak mi bardzo, bardzo, bardzo przykro. O wiele za wcześnie… Legenda, Cudowny Człowiek

Przykro... bardzo przykro. Od kiedy pamiętam, zawsze był świetnym aktorem z dużą dozą humoru

Niesamowita strata. Wybitny, ponadczasowy.... najgłębsze kondolencje dla Rodziny

Bardzo mi przykro, wyrazy współczucia dla całej rodziny. Czuję jakby to członek mojej rodziny odszedł, trudno się z tym pogodzić

Również i my przesyłamy rodzinie wyrazy współczucia.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Żona była jego największym wsparciem. Jerzy i Barbara Stuhrowie byli małżeństwem ponad 50 lat!

Fani żegnają Jerzego Stuhra Facebook@Miejski reporter