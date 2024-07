1 z 13

Agnieszka Hyży, Karolina Szostak, Paulina Smaszcz-Kurzajewska, Klaudia Halejcio, Monika Zamachowska, Macademian Girl i inne gwiazdy pojawiły się na prezentacji nowej kolekcji Just for Fun by Loft37. Naszą uwagę zwróciła przede wszystkim Zosia Ślotała, która postawiła na prostotę i w skromnej czarnej sukience na ramiączkach wyglądała oszałamiająco! Kolejny raz zachwyciła nas również Karolina Szostak, która odkąd schudła, promienieje na każdej imprezie. Karolina wie, że białe marynarki są teraz bardzo hot!

Zobaczcie więcej zdjęć w naszej galerii i zdecydujcie, która gwiazda wyglądała według was najlepiej!

Zobacz też: Agnieszka Hyży pierwszy raz o ślubie z Grzegorzem Hyżym. Czego żałuje?